Jefa de seguridad de la NFL dice que no habrá agentes del ICE en el Supertazón

San Francisco. La NFL enfrenta presión antes del Supertazón 60 para tomar una postura más explícita contra la agresiva aplicación de la ley de migración del gobierno estadunidense que encabeza el presidente Donald Trump. Más de 184 mil personas han firmado una solicitud pidiendo a la liga que denuncie la posible presencia del ICE en el partido del domingo y el grupo liberal MoveOn planeaba entregarla hoy mismo a la sede de la NFL, en Nueva York.

Mientras tanto, la liga y los funcionarios ‌federales encargados dijeron que no hay operaciones previstas por parte del ICE para el Supertazón, ni para los eventos previos al mismo. “No hay previstas operaciones del ICE ni de control de inmigración en torno al Supertazón ni ‌a ninguno ⁠de los eventos relacionados”, dijo Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, en una rueda de prensa.

Añadió que los planes de seguridad para el evento anual más importante del calendario deportivo estadunidense serán similares a los de ediciones anteriores, y que no existen “amenazas conocidas, específicas ni creíbles” contra la cita.

Agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados han sido desplegados en varias ciudades como parte de las agresivas políticas de migración del presidente Trump. El despliegue de esa fuerza ha desatado indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadunidenses a manos de agentes federales, el mes pasado en Mineápolis.

La planificación de la seguridad del Supertazón 60 comenzó hace aproximadamente 18 meses y en ella participan 35 agencias federales, estatales y locales, según Lanier. Las autoridades esperan alrededor de 1.3 millones de visitantes para el partido y los eventos que lo rodean.

La NFL y varias agencias policiales involucradas en la seguridad planean utilizar inteligencia artificial para ayudar en sus esfuerzos, ⁠dijo Lanier, que se negó a dar detalles sobre cómo se implementaría la tecnología emergente.