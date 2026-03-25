Jaime Camil se sincera sobre sus amistades del pasado: “Ciertas personas ya cumplieron su fecha de caducidad”

En el pasado, Jaime Camil formó parte de un conocido grupo de amigos del espectáculo, junto a figuras como Luis Miguel, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Roberto Palazuelos. Ese círculo dejó muchas anécdotas que hoy forman parte del recuerdo.

Actualmente, el actor está en México trabajando en el musical Matilda, lo que lo ha llevado a dar varias entrevistas en las que ha hablado de distintos temas, entre ellos cómo ha cambiado su círculo de amistades y su visión sobre el paso del tiempo y las personas que alguna vez fueron importantes en su vida.

Jaime Camil se sincera sobre sus amistades del pasado

El actor fue como invitado al programa De Primera Mano, donde el conductor Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente por antiguos amigos, en particular por “Micky” (Luis Miguel), Roberto Palazuelos y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

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Ante esto, Camil respondió: “Leí en Instagram un posteo muy bonito que decía: ‘Hacemos las paces cuando entendemos que ciertas personas en nuestra vida, ya sean familia o amigos, tienen fecha de caducidad’…”, expresó.

Sin entrar en más detalles sobre esas amistades, Jaime Camil compartió la profunda reflexión a la que llegó con el paso del tiempo:

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“Los momentos o las personas que estuvieron en tu vida… a mí me cayó el veinte durísimo cuando leí eso. Dije: ‘Claro, hay momentos y hay personas que llegan en cierta etapa de nuestra vida para enseñarnos algo, para sanarnos o para ponernos frente a retos que nos ayudan a encontrar paz interior y entender cómo atravesar esas etapas’…”, expresó.

Con total apertura, Jaime Camil destacó la importancia de valorar lo que cada persona aporta en distintos momentos de la vida. Desde esa visión, reafirmó su postura: “Ciertas personas en mi vida ya cumplieron su fecha de caducidad…”, comentó durante la plática.

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También reveló que, de sus amistades del pasado, solo mantiene contacto con Andrés Ruiz Sandoval, a quien llama de cariño “El Pinzas”. “No lo he visto en años, pero cada semana o dos semanas nos mandamos un mensaje de texto, y ya, creo que ya”, explicó.

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El valor de las amistades de toda la vida

En ese sentido, Jaime Camil reconoce que el trabajo y las múltiples ocupaciones pueden dificultar la convivencia constante con los amigos. Aun así, celebra conservar vínculos que han perdurado con el tiempo.

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“Estamos todos tan ocupados y con tantas cosas que hacer que a veces te distancias. Pero me pasó con Luz María Zetina, quien fue esposa de un gran amigo mío: fui a su programa de radio y, aunque no la veía desde hace años, incluso décadas, retomamos la conversación como si nos hubiéramos visto ayer. Esa es la belleza de la amistad”, explicó.

El actor también mencionó que le ocurre lo mismo con Lucero y Angélica Vale, destacando que no es necesario el contacto constante para mantener un lazo genuino.