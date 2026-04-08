Isaac del Toro sufrió un desgarro en el muslo derecho tras su caída en la Itzulia

Ciudad de México. La caída que sufrió Isaac del Toro durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco le provocó “un desgarre en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones relacionadas”, informó su equipo UAE Team Emirates en un comunicado.

Del Toro, con visibles raspones en el costado derecho y el maillot rasgado, se levantó luego del percance a 81 kilómetros de la meta, con molestias para apoyar la pierna derecha. El de Ensenada, líder del UAE Team Emirates para esta carrera, intentó seguir el recorrido pero los estragos de la caída fueron abrumadores y tuvo que retirarse.

“Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo”, agregó el UAE Team Emirates.

Su retiro no solamente afecta su participación en esta prueba, sino que pone en duda su presencia en las Clásicas de las Ardenas. Del Toro fue confirmado para correr la Amstel Gold Race, La Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja este mes.