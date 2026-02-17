Isaac del Toro se mantiene en el top 10 del Tour UAE tras finalizar en el sitio 25

El pedalista mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el top 10 del Tour UAE luego de finalizar en el sitio 25 en la segunda etapa.

En un contrarreloj de 12.2 kilómetros que se disputó en la isla de Al Hudayriyat, el mexicano cedió el liderato al belga Remco Evenepoel, ganador del día con tiempo de 13:03 minutos. Joshua Tarling terminó segundo con 13:09, a seis segundos, mientras que Rémi Cavagna fue tercero con 13:15, a 12 segundos del ganador.

El mexicano, quien se ubica a 32 segundos del líder, salió con el maillot rojo tras llevarse el triunfo en la primera etapa y con una ventaja de cuatro segundos sobre el neerlandés Cees Bol y de seis segundos respecto al italiano Antonio Tiberi. Del Toro pedaleó con buen ritmo y aunque aumentó su velocidad, no logró cruzar en los primeros lugares.

Mañana se disputará la tercera etapa de la carrera en una jornada de montaña de 183 km que conecta Umm al Quwain con Jebel Mobrah.