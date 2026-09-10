Irán reporta varias explosiones en la provincia de Hormozgán y la isla Qeshm; autoridades investigan

Se observan vehículos estacionados cerca del puerto y las instalaciones de almacenamiento dañadas tras el ataque militar estadounidense perpetrado a principios de semana en Kuhestak, condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán. Foto: Afp

Medios estatales iraníes reportaron este miércoles varias explosiones en la ciudad de Sirik y en el condado de Minab, en la provincia de Hormozgán, así como en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, informó Al Jazeera.

La agencia IRNA señaló que varias zonas de Sirik fueron alcanzadas por proyectiles disparados por el “enemigo”, sin precisar su origen.

La agencia Fars indicó que también se escucharon explosiones en Qeshm y citó a autoridades de Hormozgán, quienes señalaron que los sonidos provenían del mar.

Un reportero de IRNA detalló que una fuerte explosión se escuchó en Qeshm, aunque todavía no estaba claro si ocurrió en aguas del estrecho o dentro de la isla.

Las versiones no ofrecieron por ahora información sobre posibles víctimas o daños, mientras las autoridades iraníes continúan con las investigaciones sobre el origen de las explosiones.