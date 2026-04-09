Irán reporta que más de 3 mil personas murieron por ataques de EU e Israel

El director de la Oficina de Medicina Forense de Irán, Abbas Masjedi Arani, informó este jueves que más de 3.000 personas murieron a causa de la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra la nación persa.

“Hemos perdido a más de 3.000 mártires en ataques enemigos en todo el país; alrededor del 40 % de los cadáveres eran irreconocibles, pero gracias a los medios y la capacidad de la Organización de Medicina Forense, se logró identificarlos y sus restos fueron devueltos a las familias de los mártires”, dijo.