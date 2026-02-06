Invitan al Festival de Mazatlán 2026 del 12 al 17 de febrero

Esta mañana el Secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos acompañado por su homóloga de Sinaloa, Mireya Sosa invitan al Carnaval de Mazatlán.

Del 12 al 17 de febrero con “arriba la tambora” con 128 años de historia este 2026 tendrá más impacto en la región celebrando la cultura e identidad a los mazatecos.

Además de presentaciones musicales con edén Muñoz, Yuridia, homenaje a la German Lizárraga con más artistas, coronación de rey de la alegría y reina de Mazatlán.

El principal turismo para Mazatlán son los chihuahuenses es por ello la visita de la funcionaria estays de Sinaloa.

Entre olas y barrancas la campaña de turismo, este año es para impulsar a los dos estados.

Se espera una derrama económica de 1,200 millones de pesos y más de 3, mil turistas en estas fechas.