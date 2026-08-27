Invita Secretaría de Turismo a disfrutar eventos de aventura, cultura y gastronomía este fin de semana

_-Las actividades se realizarán en Cuauhtémoc, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua_

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua) y del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, invita a disfrutar de los eventos que se realizarán el último fin de semana de agosto, con actividades deportivas, culturales, gastronómicas y de aventura en distintos municipios.

Como parte del calendario de FITA Chihuahua, del 28 al 30 de agosto Cuauhtémoc será escenario de la Ruta 3 Culturas, un recorrido de vehículos Off Road que permitirá a los participantes descubrir los paisajes y caminos de la región, caracterizada por la convivencia de las culturas Rarámuri, Menonita y Mestiza.

El 30 de agosto, Buenaventura recibirá el Reto Valle de los Zorros, competencia de ciclismo de montaña (MTB) que pondrá a prueba la resistencia y habilidad a través de rutas rodeadas de naturaleza y paisajes característicos de la zona.

Con estos eventos, FITA Chihuahua continúa con la promoción del turismo deportivo y de aventura como una alternativa para descubrir los diferentes destinos del estado, generar movimiento turístico y fortalecer la economía de las comunidades anfitrionas, en el marco de su 30 aniversario.

Por otra parte, el programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” llevará el 29 de agosto a Nuevo Casas Grandes el Festival de las Culturas: Una Familia, evento gratuito que celebrará la diversidad cultural del municipio mediante talleres, conferencias, presentaciones artísticas y actividades para toda la familia.

En Chihuahua capital, los días 29 y 30 de agosto se realizará la novena edición del Tour Cervecero Artesanal de Chihuahua, encuentro que reunirá a más de 50 empresas participantes para ofrecer cerveza artesanal local, productos típicos y representativos de la entidad, gastronomía y música con talento local.

Se llevará a cabo en ARC Park, en Distrito Uno, y busca acercar a visitantes y residentes a la producción artesanal de cerveza, así como fortalecer la oferta gastronómica y turística de la entidad.

Con esta agenda, la Secretaría de Turismo invita a la ciudadanía y a visitantes a aprovechar el último fin de semana del mes para conocer los destinos de Chihuahua y disfrutar de experiencias que reúnen aventura, deporte, cultura, gastronomía y tradición.

Para consultar el calendario completo del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, visita: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para conocer más eventos del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, consulta: https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026

También se ponen a disposición las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo: @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.