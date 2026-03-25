Invita Comisión de Participación Ciudadana a participar en la Convocatoria para el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes 2026

– Las postulaciones estarán abiertas hasta el 11 de abril; pueden participar estudiantes de entre 6 y 15 años.

La regidora Isela Martínez Díaz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada del Ayuntamiento de Chihuahua, invita a todas las instituciones educativas públicas y privadas del municipio a participar en la convocatoria para conformar el Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes 2026, un espacio donde las infancias y la adolescencia tienen voz real en las decisiones del gobierno municipal.

“Queremos que las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua sepan que su opinión importa y que tienen un lugar en la vida pública de su ciudad. El Consejo es precisamente un espacio en donde pueden exponer problemáticas y aportar sus ideas”, expresó la Regidora.

Pueden participar estudiantes de entre 6 y 15 años inscritos en cualquier escuela pública o privada del municipio. Cada institución podrá postular de uno a cuatro representantes mediante un proceso de selección interno que promueva la participación igualitaria entre niñas y niños. Se buscan perfiles con iniciativa y gusto por involucrarse en actividades académicas, culturales, deportivas o de liderazgo.

Quienes sean postulados deberán grabar un video de máximo dos minutos dirigido al Alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, en el que se presenten, cuenten por qué les gustaría formar parte del Consejo, reflexionen sobre la importancia de que las personas adultas escuchen a la niñez, y compartan algún problema que identifiquen en su escuela o comunidad junto con una idea para resolverlo.

Además, las escuelas que registren a un representante recibirán el distintivo “Escuela Promotora de la Participación Ciudadana”, firmado por el Presidente Municipal, como reconocimiento a su compromiso con los derechos y la participación de sus estudiantes.

Para postular, las instituciones deberán enviar el video, el formato de registro, una carta de postulación y la autorización de madre, padre o tutor al correo consejonnachihuahua@gmail.com, a más tardar el 11 de abril de 2026 a las 15:00 horas.

Al cierre de la convocatoria, la Comisión seleccionará a 30 integrantes en total: 10 niñas, 10 niños, 5 adolescentes mujeres y 5 adolescentes hombres, garantizando paridad, inclusión y representación de distintas realidades del municipio. El Consejo funcionará durante un año a partir de su toma de protesta.