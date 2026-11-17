Habrá premios especiales y feria de servicios para toda la familia

Con el propósito de fomentar la prevención de la violencia contra las mujeres y fortalecer la participación ciudadana, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Parral, invita a la ciudadanía a participar en la carrera pedestre “Cada paso cuenta para una Vida Libre de Violencia”.

Dicha actividad se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, el CAVIM, Instituto de la Mujer, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Presidencia y DIF Municipal.

El evento deportivo tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre, teniendo como punto de partida el Teatro Hidalgo, y culminará en las instalaciones del CEJUM Parral, ubicada en el Corredor Industrial S/N, de la colonia Barrio de España.

La carrera, tiene como finalidad concientizar a la población sobre la importancia de prevenir y erradicar la violencia de género, además de promover espacios de convivencia que fortalezcan los valores de respeto, igualdad y solidaridad.

Con lo anterior, el CEJUM de Parral destacó que el deporte es una herramienta que permite reunir a personas de distintos sectores de la sociedad en torno a una causa común, por lo que esta carrera busca incentivar la participación de la comunidad y recordar que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es una responsabilidad compartida.

Porque una vida libre de violencia se construye con la participación y el compromiso de todas y todos.