Investigan irrupción de sicarios en vivienda de un familiar de Julián LeBarón

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que él de manera personal está en comunicación con la familia LeBarón luego de que en días pasados denunciaron que sujetos armados ingresaron a una vivienda en la comunidad de Alamillo.

Fue el activista Julián LeBarón, quien también ha hecho públicas sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Chihuahua en 2027 quien dio a conocer que un grupo de 12 sicarios habrían irrumpido en la vivienda de uno de sus hermanos.

Al respecto, César Jáuregui dijo que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para ubicar a las personas responsables de la agresión, considerando que podría tener relación con el grupo delictivo que opera en la región.

“Estoy en contacto con ellos prácticamente en forma directa. Estamos haciendo las diligencias que nos lleven a impedir bajo cualquier circunstancia, algún ataque hacia ellos y estamos trabajando en coordinación con ellos”.