Investigan accidente que involucra a Ministerio Público de Balleza

• Llama a denunciar actos fuera de la ley cometidos por servidores públicos

En atención a quejas difundidas públicamente a través de redes sociales y medios de comunicación en contra de un agente del Ministerio Público comisionado en el municipio de Balleza, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, inició las investigaciones correspondientes.

Aunque no se establece temporalidad, de acuerdo con las versiones difundidas, el funcionario público participó en un accidente vehicular y tuvo una conducta inapropiada.

La Fiscalía de Distrito reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que no se tolerará ninguna conducta que contravenga el marco normativo vigente.

Por lo anterior, se hace un llamado a la ciudadanía, para que, en caso de que alguna persona considere haber sido víctima de algún delito en hechos que involucren a servidores públicos de la Fiscalía, acuda a presentar la denuncia o querella, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se proceda en consecuencia.