Investigadores municipales detienen a 5 en patrullaje nocturno para evitar robos

–Aseguran objetos probablemente robados, herramientas para abrir candados y un arma en apariencia de fuego

Como parte de las acciones preventivas efectuadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en zonas prioritarias de la ciudad para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias chihuahuenses, agentes de Unidad de Investigación Policial llevaron a cabo la oportuna detención de 5 personas con objetos presuntamente robados y otros que son utilizados para ingresar a locales comerciales.

Las detenciones efectuadas por los policías de la Subdirección de Inteligencia se lograron mediante patrullajes nocturnos especiales en las colonias Revolución, Villa, Granjas, San Felipe, Industrial y Santo Niño entre las nueve de la noche y las cuatro de la mañana, donde aseguraron una computadora portátil marca Toshiba, con su cargador, un taladro amarillo y seis herramientas utilizadas comúnmente para abrir cortinas metálicas y puertas de locales comerciales, objetos clasificados como de causar pánico y un arma de utileria, con apariencia de fuego.

Los detenidos quedaron a disposición de un juez cívico y se identificaron con los siguientes nombres: Jorge Alberto R. B., Diego Eduardo C. B., Gerardo F. M., Isaac Yahir B. V. y Jordy Lorenzo G. P. mismos que fueron trasladados a la comandancia Norte para la sanción correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.