Instrumenta AEI operativo de búsqueda y pega de pesquisas en Nuevo Casas Grandes

En seguimiento a la búsqueda de Baudel Sosa Martha, reportado como desaparecido y/o ausente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, instrumentaron un operativo de rastreo en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Realizaron acciones para conocer el paradero de dicha persona de 45 años de edad, por el reporte de desaparición el día 04 de enero del 2026, en el municipio de Aldama.

Las diligencias consistieron en trabajos de investigación, entrevistas y pega de pesquisas, las cuales se realizaron en instituciones gubernamentales, centros comerciales, domicilios, parques y plazas públicas.

Reportaron los elementos investigadores que los trabajos de rastreo concluyeron sin novedad.