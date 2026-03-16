Instalan trabes del paso superior en carretera a Aldama y Fuerza Aérea

– _Inicia el desarrollo de la superestructura_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de marzo de 2026.-*_ Con el firme objetivo de beneficiar a la zona oriente de Chihuahua Capital con mejores vías de acceso, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo el montaje de las primeras trabes en el Paso Superior de la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea, lo que significa un paso importante en el desarrollo de la superestructura.

Con el apoyo de maquinaria y personal especializado, se colocaron las primeras trabes de concreto reforzado, estructuras de vital importancia para el avance de esta magna obra que beneficiará a más de 350 mil habitantes que constantemente circulan por este sector.

Así se cumple el compromiso del alcalde Marco Bonilla de poner en marcha mejoras en la movilidad de zonas estratégicas de Chihuahua Capital garantizando que los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por el área de trabajo debido a la continuación de los trabajos de montaje en los próximos días, lo que conlleva la presencia de maquinaria pesada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.