Instalan mamparas informativas en estaciones Bowí con sistema Braille

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que el

sistema Bowí continúa con la implementación de acciones para mejorar la experiencia de viaje de las y los usuarios, con la instalación de mamparas informativas en estaciones y señalética de seguridad en

unidades.

Dichos bastidores incluyen mapas actualizados del sistema, instrucciones para abordar correctamente las

unidades y utilizar las estaciones, así como el reglamento de uso, a fin de facilitar el acceso a la

información y promover una movilidad más ordenada y segura.

Como parte del compromiso con la accesibilidad e inclusión, las mamparas contemplan una sección en

sistema Braille, lo cual permite a las personas con debilidad visual enterarse de los aspectos que se dan a

conocer, de manera autónoma en sus traslados.

Estas acciones forman parte del proceso de mejora continua que impulsa Bowí para ofrecer un servicio

cada vez más accesible, funcional e incluyente para las y los usuarios.

Para más información, la ciudadanía en general puede comunicarse a través de WhatsApp BowíChat al

número 614 512-93-86.