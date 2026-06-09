Instalan el Programa “Oficinas Verdes” en la Sindicatura

Con el objetivo de consolidar una administración pública sostenible, la titular de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza Gallegos, y la Síndica Municipal, Olivia Franco, firmaron la instalación del programa “Oficinas Verdes” en la Sindicatura.

Esta iniciativa orientada a promover prácticas responsables dentro de las dependencias gubernamentales, la Síndica manifestó el firme compromiso de la Sindicatura para integrarse activamente a las acciones de cuidado ambiental y optimización de los recursos públicos.

El Programa busca fomentar hábitos sustentables en las oficinas municipales mediante el ahorro de agua, energía eléctrica, combustible e insumos, además de promover el uso responsable de materiales como el papel, contribuyendo así a una administración más eficiente y amigable con el entorno.

En este contexto, Olivia Franco destacó la importancia de que todas las áreas del gobierno municipal participen activamente en iniciativas que generen beneficios ambientales y económicos, fortaleciendo una cultura de responsabilidad ecológica dentro del servicio público.

La Síndica recordó que desde agosto de 2023 la Sindicatura impulsa la iniciativa “Municipio Verde”, una propuesta de política pública que plantea modificaciones a diversos reglamentos urbanos y ecológicos con el objetivo de garantizar que los nuevos desarrollos habitacionales respeten criterios de sostenibilidad y protección ambiental.

Dicha iniciativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, contempla la creación de un Programa Integral de Infraestructura Verde para fortalecer la gestión del arbolado urbano, así como el incremento de áreas verdes en nuevos fraccionamientos mediante mayores porcentajes de donación de superficie para espacios públicos.

Además, propone la reactivación del Fondo de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático para generar recursos destinados a proyectos ambientales, así como el fomento al uso de especies vegetales nativas adaptadas al clima árido de la región y la protección de árboles con valor cultural y patrimonial.

Aunque la propuesta continúa pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento, Franco señaló que herramientas como la Paleta Vegetal de Chihuahua Capital y programas como “Oficinas Verdes” representan avances importantes para consolidar una visión de desarrollo urbano más sostenible y responsable con el medio ambiente.

“El proceso de una ciudad más verde requiere la participación de todos. Desde la Sindicatura seguiremos impulsando acciones y propuestas que contribuyan a proteger nuestros recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses”, expresó la funcionaria.