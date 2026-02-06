Instala Municipio unidad móvil en Punta Oriente para atender violencia de género

Con la finalidad de reforzar la cercanía con las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, instaló una unidad móvil en el CEDEFAM Punta Oriente como parte de las acciones preventivas que permiten brindar mejor atención a situaciones de violencia de género.

La Subdirección de Atención a la Violencia Familiar y de Genero, en la cual ofrecieron servicios enfocados en trabajo social, primeros auxilios psicológicos y contención emocional, así como asesoría y acompañamiento legal, todo esto con personal altamente capacitado para atender este tipo de problemáticas de manera gratuita y confidencial.

Las visitas se mantendrán durante la última semana de febrero y marzo, ofreciendo un espacio donde las personas que atraviesan por una situación de violencia familiar o de género, pueden acceder a dichos servicios, donde además recibirán pláticas para concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En esta primera semana de actividad se logró brindar atención a 29 beneficiarios de la plática violencia familiar y 27 en Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (NNA), así como diversas atenciones por violencia.