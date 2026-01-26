Instala ICHMujeres dos nuevos Puntos Naranja en Julimes

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) habilitó en Julimes dos nuevos “Puntos Naranja”, con el objetivo de brindar espacios seguros y apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo.

Los nuevos espacios están ubicados en la Dirección y en la Subdirección de Seguridad Pública del Municipio, mismos que operan como resguardos temporales para quienes enfrenten acoso callejero, violencia comunitaria o cualquier otra amenaza a su integridad.

Durante el acto formal, el alcalde, José Moncayo Porras y la titular del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, destacaron la importancia de fortalecer una red de protección para la prevención y atención de la violencia de género.

La implementación de estos “Puntos Naranja” es parte de una estrategia, establecida para avanzar hacia un estado más seguro para las chihuahuenses.

En lo que va de la presente administración se cuenta con 285 Puntos en 21 municipios del estado.