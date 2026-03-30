Inician proceso penal contra pareja por delitos de género en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Víctor Manuel S.R. y Luisa F. R., por los delitos de violación agravada, trata de personas agravada en modalidad de prostitución ajena y trata de personas en modalidad de adopción ilegal.

Los datos de prueba (testimoniales, periciales e informes policiales) expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, acreditaron la probable responsabilidad de la pareja imputada en las conductas ilícitas cometidas en perjuicio de una mujer y de su bebé de 27 días de nacida, en hechos ocurridos en la colonia Parajes de Oriente, en Ciudad Juárez.

Con los antecedentes de investigación con los que contaba esta representación social, se solicitó a un Juez de Control, una orden de cateo al domicilio en cuyo cumplimiento a cargo de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales, se aseguraron indicios de interés para la investigación.

Asimismo, fueron rescatadas las dos víctimas y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de Mujeres, donde se les brindó acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del Estado (CEAVE).

Con los antecedentes de investigación, se solicitaron las órdenes de aprehensión con la que el 20 de marzo de 2026 se detuvo a Víctor Manuel S. R. de 48 años de edad y a Luisa F.R. de 43 años de edad, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El Juez de Primera Instancia del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Bravos, resolvió iniciar un proceso penal en contra de la pareja de imputados, situación jurídica que solo el imputado enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.