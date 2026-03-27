Inician periodo vacacional de Semana Santa más de 661 mil estudiantes de Educación Básica

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, con motivo de la Semana Santa, poco más de 661 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, iniciaron con el periodo vacacional establecido en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 y reanudarán clases el lunes 13 de abril.

De la misma manera, alrededor de 32 mil maestras y maestros de más de 5 mil planteles contarán con este receso.

El titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, comentó que, para evitar actos de vandalismo en las instalaciones educativas, se mantiene una estrecha coordinación con las y los alcaldes del estado, así como con las autoridades de seguridad pública tanto en el ámbito estatal como local.

Agregó que, como parte de los mecanismos de prevención de este tipo de actos, a lo largo del ciclo escolar se han promovido una serie de capacitaciones, talleres, pláticas y actividades en la materia, dirigidas tanto a la estructura educativa como a madres, padres de familia y tutores.

La SEyD invita a la sociedad en general a reportar ante las autoridades policiacas alguna situación irregular que pudieran presentar los plantes escolares durante estos días de vacaciones.