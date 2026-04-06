Inicia registro de aspirantes a ocupar plazas del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este lunes inició el periodo de registro en línea para las personas aspirantes a ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), en órganos ejecutivos y técnicos de todas las entidades de la República Mexicana.

El maestro Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, expuso que, conforme a lo establecido en la convocatoria del Concurso Público 2026, del 6 al 12 de abril, hasta las 18:00 horas, las personas interesadas deberán registrarse a través de la página de internet https://concurso-publico-spen.ine.mx

En la página del concurso se encuentra la información necesaria para registrarse y realizar la postulación al cargo que se desea concursar. Asimismo, se solicitará realizar una validación preliminar del perfil académico y de la experiencia laboral para el cargo o puesto, cuyo resultado se notificará por correo electrónico mediante un mensaje de aceptación o rechazo.

“Pueden participar quienes cuenten con nivel profesional, que no tengan antecedentes de militancia política, que no hayan sido candidatos en los últimos procesos electorales, entre otros requisitos que se pueden consultar a detalle para cada puesto en concurso”, señaló.

A nivel nacional, se someterán a concurso 33 cargos del SPEN, de los cuales 12 corresponden al estado de Chihuahua. El proceso de selección se realizará mediante un esquema basado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la paridad de género y procedimientos transparentes, conforme a los principios que rigen el Servicio Profesional Electoral Nacional.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a INETEL al 800 433 2000, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, o bien enviar un correo electrónico a la dirección concurso-ine.spen@ine.mx.