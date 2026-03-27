Inicia la primavera y con ella riesgo de rickettsia, cuídate de las garrapatas: Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa que con el inicio de la temporada de calor aumenta el riesgo de enfermedades como la rickettsia, transmitida por garrapatas, por lo que se emiten recomendaciones preventivas para proteger la salud de la población.

Estos parásitos suelen encontrarse en patios con maleza, acumulación de basura, tierra y en espacios donde habitan mascotas sin un adecuado control de higiene, especialmente perros.

Ante ello, se recomienda mantener los patios limpios y deshierbados, evitar la acumulación de objetos en desuso, así como bañar y revisar periódicamente a las mascotas para detectar la presencia de garrapatas.

El Gobierno Municipal recuerda la importancia de la prevención en el hogar, ya que con acciones sencillas se puede reducir el riesgo de esta enfermedad y cuidar la salud de las familias chihuahuenses.