Inicia Gobierno Municipal el Mes de la Juventud con evento “Noche Juventud 2026”

– _Durante este mes habrá actividades orientadas a promover la participación, convivencia y desarrollo de las juventudes_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de agosto de 2026.-*_ El Gobierno Municipal, llevó a cabo el evento “Noche Juventud 2026” que reunió a jóvenes del municipio de entre 16 y 29 años de edad en un espacio de convivencia, celebración y expresión juvenil.

La “Noche Juventud 2026” marcó el inicio de una serie de actividades que se desarrollarán durante todo el mes de agosto, con propuestas orientadas a promover la participación, convivencia y desarrollo de las juventudes, así como a fortalecer la cercanía entre este sector de la población y el Gobierno Municipal.

Durante el encuentro, las y los asistentes participaron en diversas dinámicas y juegos, además de disfrutar de una competencia y convivencia de karaoke, música y ambientación a cargo de un DJ. También se llevó a cabo un espacio de convivencia con autoridades municipales.

Asimismo, durante este mes se ofrecerán diversos cursos y talleres dirigidos a este sector. Las personas interesadas pueden consultar las opciones disponibles y realizar su registro en Bit.ly/CursosJuventudCUU.

Para conocer más sobre las actividades de Atención a la Juventud, las y los interesados pueden comunicarse al 072, extensiones 6567, 6568 y 6569, con el Departamento de Atención a la Juventud, o acudir a las oficinas de la Subdirección de Atención a la Juventud, ubicadas en avenida De la Cantera s/n, Campestre I Etapa, en un horario de 8:30 am a 4:00 pm.