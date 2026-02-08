Inicia este lunes recepción de documentos para Mi Beca Chihuahua del Deporte

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, da a conocer que a partir de este lunes 9 al 20 de febrero se realizará la recepción de documentos para el programa Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026.

El trámite gratuito para solicitar el apoyo económico se llevará a cabo de manera ordenada, con base a un calendario por categorías y letra inicial del primer apellido del interesado, como señala la convocatoria.

La recepción de documentos tendrá como sede en el gimnasio del Centro Deportivo Tricentenario, ubicado en la avenida Homero número 330 Complejo Industrial Chihuahua, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

El director del IMCFD, Juan José Abdo dio a conocer que la elegibilidad del apoyo se basa en la actividad deportiva que haya tenido la persona a partir de eventos de Olimpiada Estatal y de deportes no olímpicos con eventos nacionales convocados por federaciones.

Las categorías que participan son: deportista menor y mayor de edad, deportistas con discapacidad, entrenadores, alto rendimiento, promotores en cancha, comités deportivos y ganadores del Premio Teporaca 2025.

En el caso de entrenadores deberán presentar plan anual de actividades, y los promotores de canchas sus reportes de actividades que conste su activación deportiva durante el 2025.

Los documentos completos que se solicita para el trámite se podrá consultar en la convocatoria publicada en https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_MI_BECA_CHIHUAHUA_DEPORTE_2026.

Además, podrán pedir informes al teléfono 072 extensión 2513 o a través de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd.