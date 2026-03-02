Inicia en marzo ciclo agrícola con 30% de concesión de agua

Mauro Parada Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural señaló que en este mes inicia el ciclo agrícola 2026, con el optimismo del sector agrícola de obtener buenos resultados.

Recordó que, en virtud del nivel de las presas, se concedió un ciclo agrícola reducido en algunos distritos de riego, con lo cual, los productores únicamente podrán destinar el 30 por ciento de sus superficies a cultivos de riego.

No obstante, mencionó que el año pasado no hubo ciclo agrícola, únicamente con cosecha de temporal por lo que, con el riego reducido al 30 por ciento, se espera que existan mejores condiciones para el campo.

Cabe señalar que, según el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 02 de marzo se tiene un 16.45 por ciento de almacenamiento en la presa La Boquilla, un 27.2 por ciento en la presa Las Vírgenes (Francisco I. Madero), así como un 61.64 por ciento en la presa El Granero (Luis L. León).