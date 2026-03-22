Inicia con éxito el festival internacional de guitarra en chihuahua; invitan a disfrutar las actividades que continuarán durante la semana

-Aún quedan conciertos, concursos y clases magistrales hasta el 27 de marzo en distintos escenarios de la ciudad

Chihuahua, Chih., a 22 de marzo de 2026.– Con una exitosa jornada inaugural, dio inicio el Festival Internacional & Concurso de Guitarra de Chihuahua, organizado por el Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura, evento que reúne a músicos de talla internacional y que continuará con una amplia programación hasta el 27 de marzo.

El festival comenzó con la inauguración oficial, un concurso de guitarras deniños y el Concierto de inauguración con Pablo Garibay, marcando el arranque de una semana dedicada a la música en espacios como el Teatro de la Ciudad, la Mediateca Municipal, el Conservatorio de Música de Chihuahua y la Universidad La Salle.

Estas actividades forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de impulsar la cultura como un eje fundamental para el desarrollo de la comunidad, promoviendo eventos accesibles para todas las familias y fortaleciendo la presencia de Chihuahua Capital como sede de encuentros artísticos de nivel internacional.

Durante los próximos días el festival continuará con conciertos de gala, concursos, conferencias y clases magistrales con destacados guitarristas de México, Europa y América Latina, entre ellos Daniel Saboya, Pavel Steidl, Joaquín Clerch, Samir Belkacemi, Arturo Vera y Javier Olondo, quienes compartirán su talento y experiencia con el público y con estudiantes de música.

Programa general:

● Domingo 22 de marzo

15:00 – 18:00 h – Conferencia y clase magistral con Pablo Garibay.

19:00 h – Concierto de gala “Entre cuerdas y voces” con Daniel Saboya (Colombia).

● Lunes 23 de marzo

9:00 h – Concurso Internacional de Guitarra “Aquiles Valdez” (fase eliminatoria).

12:00 h – Taller de laudería con Gabriel Hernández (Paracho, Michoacán).

15:00 – 18:00 h – Conferencia y clase magistral con Daniel Saboya.

20:00 h – Concierto de gala con la Orquesta de Guitarra Sin Fronteras, junto a Juan Carlos Chacón e Isolda Henríquez.

● Martes 24 de marzo

9:00 h – Concurso juvenil de guitarra “Cleofas Villegas”.

12:00 h – Concurso nacional de composición de guitarra “Marco Aurelio Álvarez”.

15:00 – 18:00 h – Conferencia y clase magistral con Joaquín Clerch (Alemania–Cuba).

18:00 h – Conferencia “Vida y obra de Cleofas Villegas” por Xicoténcatl Villegas.

20:00 h – Concierto de gala con Pavel Steidl (República Checa).

● Miércoles 25 de marzo

9:30 – 12:30 h – Conferencia y clase magistral con Arturo Vera (Nuevo León).

12:00 h – Final del Concurso Internacional de Guitarra “Aquiles Valdez”.

15:00 – 18:00 h – Conferencia y clase magistral con Juan Carlos Chacón e Isolda Henríquez.

20:00 h – Concierto de gala “Cuerdas del Norte” con Ensamble Lyrae Dúo, Hiram Rodríguez y César Aquino, y Arturo Vera.

20:00 h – Concierto en Ciudad Delicas: con Samir Belkacemi y Martín Espinoza.

● Jueves 26 de marzo

11:00 – 14:00 h – Conferencia y clase magistral con Samir Belkacemi.

15:00 – 18:00 h – Conferencia y clase magistral con Pavel Steidl.

20:00 h – Concierto de gala “Songs of New Orleans” con Javier Olondo and Friends (EE. UU.).

20:00 h – Concierto en ciudad Cuauhtémoc: con Arturo Vera y Hernán Medrano.

● Viernes 27 de marzo

9:30 – 12:30 h – Conferencia y clase magistral con Javier Olondo.

17:00 h – Ceremonia de premiación de los concursos infantil, juvenil y de composición, así como rifa de guitarra para el equipo staff.

19:00 h – Premiación del Concurso Internacional y Concierto de Clausura, con el “Concierto Villalobos” y “Recuerdos de Belgrado”, interpretados por Boris Díaz y Joaquín Clerch, acompañados por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, bajo la dirección de Iván del Prado.

El Gobierno Municipal invita a toda la ciudadanía a no perderse las actividades restantes del festival y a consultar la programación completa en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, para disfrutar en familia de este importante encuentro cultural que posiciona a Chihuahua como un referente musical a nivel nacional e internacional.