Inhabilita SSPE narcopista en Guachochi y aseguran precursor químico de fentanilo

Derivado de las acciones permanentes de disuasión del delito en la zona serrana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina en el municipio de Guachochi, presuntamente utilizada por grupos delictivos que operan en la región.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del pasado 22 de enero, en las cercanías de la localidad Los Tuceros, donde los agentes se posicionaron en el área tras haber ubicado previamente dicha pista mediante labores de reconocimiento aéreo, con apoyo del helicóptero de la Policía del Estado.

Las investigaciones desarrolladas en la zona permitieron establecer que este espacio era utilizado por criminales para actividades ilícitas, por lo que, en conjunto con los elementos que integran la Célula B.O.I. (Base de Operaciones Interinstitucionales), se procedió a la destrucción e inhabilitación total de la pista.

Asimismo, como resultado del despliegue operativo en el área, se realizó el aseguramiento de una mochila, la cual contenía en su interior más de un kilogramo de un polvo químico, presunto precursor para la fabricación de fentanilo, mismo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para su análisis e investigación correspondiente.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado y estratégico de las fuerzas de seguridad en la zona serrana, como parte de la política de Seguridad Pública impulsada por el Secretario Gilberto Loya, enfocada en debilitar las estructuras del crimen organizado y proteger a la ciudadanía, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.