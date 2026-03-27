Ingresa el frente frío 42; prevén ligero descenso en las temperaturas durante este fin de semana

Este viernes, el ingreso del frente frío 42 favorecerá un descenso

térmico notable en la zona norte; Juárez registrará una máxima de 24°C y

Janos de 28°C.

En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones #Meteorológicas previstas para esta noche y mañana en #México. pic.twitter.com/Thv4n5qPq8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 27, 2026

Además, en Chihuahua la temperatura máxima será de 31°C; en Parral 31°C,

y en Delicias, Camargo y Jiménez alcanzarán los 33°C.

La zona serrana continuará con amaneceres gélidos, con mínimas de apenas 2°C en El Vergel y 4°C en Creel y Guachochi.

Además, las ráfagas de viento podrían superar los 65 km/h en Juárez,

Guerrero, Balleza y Jiménez, y los 55 km/h en Chihuahua, Cuauhtémoc y

Parral. Se podrían provocar tolvaneras en tramos carreteros estratégicos, como Sueco-Juárez, Chihuahua-Jiménez y la vía corta a Parral.

Asimismo, se presentarán lluvias de aisladas a dispersas en Parral,

San Francisco del Oro y Santa Bárbara 2.1 a 5 (mm), además de precipitaciones aisladas en Julimes y Matamoros. Estas lluvias podrían estar

acompañadas de actividad eléctrica.

Finalmente, Protección Civil reitera la importancia de tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y la fuerza de los vientos, sobre todo en carreteras.