Ingresa el frente frío 33; prevén nublados y vientos en territorio estatal

Este martes, un nuevo frente frío (núm. 33) se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.

Ambiente muy frío durante la mañana y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

