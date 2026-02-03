Ingresa el frente frío 33; prevén nublados y vientos en territorio estatal

Este martes, un nuevo frente frío (núm. 33) se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.

La masa de aire ártico asociada al frente número 32, modificó sus características térmicas, lo que permitirá un gradual incremento de las #Temperaturas diurnas mañana, en gran parte de la República Mexicana. Los detalles, consúltalos en https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/Sc8ffeJRC0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 3, 2026

Por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.

Ambiente muy frío durante la mañana y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.