Informa AEI Zona Sur resultados operativos correspondientes al mes de septiembre

Derivado del trabajo realizado para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en la región, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la zona sur, obtuvo los siguientes resultados durante el mes de septiembre de 2026.

Los agentes investigadores recuperaron nueve vehículos que contaban con reporte de robo, y aseguraron otros 12 por irregularidades en documentos o que están vinculados con alguna carpeta de investigación.

En seguimiento a las investigaciones por distintos hechos delictivos, cumplimentaron 49 órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Detuvieron a 27 personas en flagrancia por delitos como robo, allanamiento y narcomenudeo, entre otros-

Mediante trabajos de búsqueda e investigación, localizaron a nueve personas que contaban con reporte de ausencia y/o desaparición, contribuyendo con ello a dar certeza y tranquilidad a sus familias.

En el combate a los delitos relacionados con la distribución y comercialización de sustancias ilícitas, se aseguraron 616.26 gramos de narcóticos, entre mariguana, cocaína y cristal.

Durante septiembre, los elementos de la AEI llevaron a cabo cinco cateos, diligencias mediante las cuales se detuvo a presuntos infractores, se obtuvieron indicios y elementos de prueba que contribuyen al fortalecimiento de diversas carpetas de investigación.

En materia de protección y bienestar animal, se logró rescatar ocho canes que se encontraban en situación de maltrato.

De igual manera, se desplegaron 314 operativos en los municipios que integran la Fiscalía de Distrito Zona Sur, así como en los principales tramos carreteros de la región, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y brindar seguridad a los viajeros.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de investigación, prevención y persecución de los delitos, mediante estrategias operativas y trabajo coordinado que contribuyan a la seguridad y procuración de justicia en beneficio de las familias chihuahuenses.