El INE informó que las personas titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus respectivos encargos el próximo 30 de noviembre

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez como encargados de despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente.

Los nombramientos entraron en vigor este 18 de noviembre, informó el organismo electoral.

Israel Fernández Alonso asumió la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Es licenciado en Comunicación y cuenta con experiencia en el área. De 2011 a 2023 se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.

Por su parte, Michell Jaramillo Gumecindo quedó al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Es especialista en Justicia Electoral y desde 2025 se desempeña como director de Instrucción Recursal del Instituto. Anteriormente fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tanto, Nely Zarahit Pérez Martínez fue designada encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización. Cuenta con trayectoria en la materia desde 2012 y, desde 2023, ocupa la Dirección de Resoluciones y Normatividad de esa unidad, puesto que obtuvo mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Durante su gestión en dicha dirección se han resuelto 3 mil 154 procedimientos sancionadores en materia de fiscalización electoral.

Adicionalmente, el INE informó que las personas titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus respectivos encargos el próximo 30 de noviembre.

El organismo electoral no detalló en el comunicado quiénes asumirán posteriormente las responsabilidades de estas dos últimas unidades.