Industria y deporte convocan más de 3,800 corredores en la 11ª Carrera INDEX Chihuahua

Ana Victoria Machuca (Visteon) y Víctor Adrián Bustillos (Safran) conquistan los 10K

Laura Morones Báez (Lutron) y Abel Ramírez Beltran (VTC West) se llevan los 5K

Chihuahua, Chih.- Con una participación superior a los 3,800 corredores, la 11ª Carrera INDEX Chihuahua se coloca como uno de los eventos deportivos más destacados vinculados al sector productivo del estado, al reunir a colaboradores de más de 80 empresas en una jornada marcada por la competencia, la convivencia familiar y el impulso a estilos de vida saludables.

Durante el arranque, Jorge Acosta Sánchez, secretario del Consejo Directivo de INDEX Chihuahua, subrayó que este evento representa mucho más que una competencia, al convertirse en una muestra del compromiso de la industria con el bienestar integral de sus colaboradores.

“Hoy celebramos más que una carrera, celebramos el compromiso de una comunidad con la disciplina y el trabajo en equipo. Agradecemos a las empresas afiliadas a INDEX, por impulsar la participación en este evento, que año con año ha incrementado la participación” expresó.

Señaló que la convocatoria de este año, superó los 3,800 participantes, de más de 80 empresas, refleja el crecimiento constante de una iniciativa que año con año suma participación, entusiasmo y sentido de comunidad.

Los ganadores fueron: en los 10 kilómetros varonil, Víctor Adrián Bustillos García, de Safran Cabin, se llevó el primer lugar con un tiempo de 31:43, seguido por Daniel Salado Cruz, de Safran Electrical, con 32:52, y Javier Gándara Guzmán, de Honeywell Aerospace, con 36:46.

En la rama femenil de 10K, Ana Victoria Machuca, de Visteon, se adjudicó el primer puesto con 36:49; Lorena Mancinas Bustamante, de Safran Cabin, fue segunda con 41:57; y Alejandra Corral Mendoza, de Honeywell Aerospace, ocupó el tercer sitio con 43:54.

En los 5 kilómetros varonil, Abel Ramírez Beltrán, de VTC West PL 2, cruzó primero la meta con un registro de 15:43; David Aarón Piñón Esquivel, de Foxconn, terminó en segundo lugar con 16:07; y Efraín Moreno Campos, de Jabil, fue tercero con 16:38.

En la rama femenil de 5K, las preseas fueron para: Laura Morones Báez, de Lutron, quien conquistó el primer lugar con 19:11, apenas por delante de Sandra Rosa Macías Corral, de Foxconn, quien marcó 19:13, mientras que María de Jesús Granados, de AR Médica, completó el podio con 20:56.

Con esta respuesta, el evento no solo rompió marca de asistencia, sino que también reforzó su papel como una plataforma que une competitividad, salud y comunidad en Chihuahua.