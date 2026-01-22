Incumple De Llano con disculpas públicas a Sasha

Luego de que a mediados del año pasado se confirmara la condena civil contra Luis De Llano por la relación que sostuvo con Sasha Sokol cuando la cantante tenía catorce años, la también actriz afirmó ahora que el productor no ha cumplido con uno de los puntos solicitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Mira, yo pedí cuatro cosas y la primera es que él no pueda volver a hablar de mí ni de la relación que sostuvo ilícitamente con una niña de 14 teniendo casi 40. La segunda es que haya una multa y que ese monto, he mencionado que voy a donar íntegro a Divac (organización dedicada a combatir el abuso sexual infantil)”, señaló Sokol esta semana a un programa nacional de entretenimiento.

También que tome un curso de capacitación; ya presentó la constancia de haberlo tomado. Y la cuarta y la más importante para mí, es la disculpa pública. Su fecha de vencimiento para presentarle era el 9 de enero y no la presentaron”.Sokol lamentó que todavía existan personas que critican a las víctimas de abuso sexual por no hablar en su momento y esperar muchos año para denunciar a sus atacantes.

“Es lo mismo que he vivido yo y muchísimas personas que se atreven a hablar. Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo y porque se siente en desventaja, porque cree que la gente no le va a creer y te van a hacer comentarios espantosos y revictimizantes”, reflexionó la intérprete a su llegada a la CDMX.

Información tomada de Agencia Reforma