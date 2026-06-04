Incrementarán ventas hasta un 20% en el centro por Mundial

Ante la llegada del Mundial 2026 a México se esperan grandes expectativas para algunos sectores comerciales, en este caso el centro de la ciudad espera un incremento de visitantes y ventas del 15% ante la instalación de una pantalla gigante en la Plaza del Ángel.

Así lo dio a conocer Liliana Aranzola, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) quien destacó que el Gobierno del Estado estará haciendo un evento masivo, este será anunciado por la mandataria estatal en los próximos días.

“No me quiero adelantar, es un evento que hace el Gobierno del Estado en la Plaza del Ángel entonces lo dará a conocer Maru Campos, esperamos un incremento de ventas de un 15 a un 20%”, comentó.

Estos eventos dan una gran derrama económica y visitantes por lo cual esperan un buen movimiento en el barrio mágico para la próxima semana.