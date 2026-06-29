Incendio en vivienda abandonada moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Obrera

Un fuerte incendio se registró este lunes en una vivienda abandonada ubicada en el cruce de las calles 33 y Nicolás Bravo, en la colonia Obrera, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de emergencia ante el riesgo de que las llamas se propagaran a inmuebles contiguos.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al sitio, seguidos por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Vial, quienes implementaron un cierre a la circulación en la zona para facilitar las maniobras de combate al fuego y salvaguardar la integridad de los vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro alcanzó gran intensidad debido a la gran cantidad de basura acumulada al interior del inmueble, lo que alimentó las llamas y complicó las labores de extinción.

Habitantes del sector señalaron que en la finca abandonada suele pernoctar una persona; sin embargo, afirmaron haberla visto salir del lugar durante la mañana, antes de que iniciara el incendio.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizarán una inspección al interior del inmueble para descartar la presencia de alguna persona. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas lesionadas ni víctimas mortales, mientras continúan las labores de enfriamiento y revisión del lugar.