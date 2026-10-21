Incendio destruye picadero en Praderas del Sur; rescatan a una persona ilesa

Un domicilio utilizado como picadero fue consumido en su totalidad por el fuego este martes, generando una fuerte movilización de emergencia tras el reporte de vecinos de la colonia Praderas del Sur, en la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al cruce de las calles Praderas de Madagascar y Praderas de Macoupin, solicitando de inmediato el apoyo de bomberos, quienes acudieron con dos unidades extintoras y una cisterna para sofocar las intensas llamas que se alcanzaban a observar desde distintos puntos del oriente de la capital.

Durante las labores de rescate y combate al fuego, las autoridades confirmaron que una persona fue sacada del interior de la vivienda afortunadamente sin lesiones, trascendiendo que en el lugar habitan un hombre y sus dos hijos.

Ante el riesgo inminente, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que realizar cortes de energía eléctrica en toda la manzana, ya que las llamas estaban consumiendo el cableado de la zona, logrando así evitar una tragedia mayor.