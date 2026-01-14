Inaugura Marco Bonilla ciclopista renovada en la Ciudad Deportiva tras 30 años de espera

Más de 6 mil ciclistas contarán con una pista segura y moderna, resultado del Presupuesto Participativo

El alcalde Marco Bonilla inauguró la ciclopista de la Ciudad Deportiva, completamente renovada como parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, una obra largamente esperada por la comunidad ciclista de la capital.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que esta rehabilitación representa un sueño cumplido para quienes practican ciclismo, luego de más de 30 años sin una intervención integral en este espacio.

La obra contó con una inversión de 5.8 millones de pesos, y fue posible gracias a la participación de 4 mil 990 chihuahuenses, quienes decidieron destinar recursos a esta mejora que beneficiará de manera directa a más de 6 mil ciclistas.

Bonilla subrayó que el Presupuesto Participativo seguirá dando resultados en este 2026, con más obras y mayor inversión para mejorar espacios públicos y deportivos en toda la ciudad.

En representación de la gobernadora Maru Campos, la titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, Tania Teporaca Romero, reconoció la importancia de esta obra que permitirá practicar ciclismo en condiciones más seguras y dignas, y llamó a cuidar este espacio para formar nuevas generaciones de deportistas.

Por su parte, David Chávez Villagrán, promovente del proyecto, agradeció al Gobierno Municipal y a las y los ciclistas que votaron para hacer realidad esta mejora impulsada desde la ciudadanía.

La rehabilitación incluyó la renovación de 3 mil 300 metros cuadrados de carpeta asfáltica, modernización del alumbrado con ocho postes de 12 metros y 24 reflectores, sustitución de malla perimetral, rehabilitación de gradas y techumbre, mejoras en la palapa central, señalización de la pista, colocación de placa de obra y construcción de un tramo de banqueta en el acceso principal.