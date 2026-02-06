Inaugura JCAS pozo de agua potable en Rancho de Peña, Santa Isabel

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) inauguró un pozo de agua potable en la localidad de Rancho de Peña, municipio de Santa Isabel, con el objetivo de mejorar el abasto del recurso para las familias de la comunidad.

Tendrá una capacidad de extracción de 5 litros por segundo y será operado mediante un sistema de bombeo con energía solar, lo que lo convierte en una infraestructura eficiente, moderna y sustentable.

La perforación y equipamiento representó una inversión total de más de 1 millón 435 mil pesos, financiados de manera conjunta entre la JCAS y el Ayuntamiento de Santa Isabel.

Gracias a esta acción, alrededor de 600 habitantes cuentan ahora con un mejor acceso al agua potable, lo que impacta de forma directa en la salud y las condiciones de vida de las familias.

Durante el evento, Mario Mata, director ejecutivo de la JCAS, destacó la importancia de continuar impulsando obras que atiendan una de las necesidades más apremiantes de la población, especialmente en comunidades rurales.