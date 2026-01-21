Impunidad de Garduño exhibe naturaleza corrupta de la 4T: Alma Portillo

Hoy nos enteramos de que Francisco Garduño, quien se encontraba al frente del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió la tragedia que provocó la muerte de 40 personas migrantes el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, no solo fue premiado con un importante cargo en la Secretaría de Educación Pública, sino que ya no existe ningún proceso en su contra, alertó la diputada parralense Alma Portillo.

La emecista indicó que este hecho representa un grave precedente para México; pues pareciera que quienes cometen actos graves, mientras representen o sean cercanos al régimen, gozarán de “perdón” judicial hagan lo que hagan.

Por lo que sostuvo: “Estamos ante una transformación que tiene prácticas idénticas a las del pasado”.

Dijo que no es de sorprender el respaldo de legisladores y dirigentes morenistas al nombramiento de un personaje que, por negligencia en el ejercicio del mando, permitió que ocurriera un incendio que pudo y debió evitarse, y que derivó en la pérdida de 40 vidas, así como daños en la salud y secuelas en decenas de personas.

Agregó que resulta inaceptable que la instancia encargada de la educación de nuestras hijas e hijos se vea hoy manchada por la impunidad y la corrupción, al incorporar a un funcionario vinculado con uno de los hechos más dolorosos en materia de derechos humanos en la historia reciente del país.

No podemos permitir que el castigo por un suceso de tal magnitud se quede en una simple disculpa. Ya viene el México Nuevo, finalizó Alma Portillo, representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.