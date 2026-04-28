Impulsa Congreso atención inclusiva para personas con autismo en Chihuahua

La 68 Legislatura de Chihuahua reformó la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado, con el propósito de fortalecer la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, a través de su presidente, diputada Herminia Gómez Carrasco, quien comentó que la reforma aprobada incorpora la capacitación permanente de las personas servidoras públicas como un elemento dentro de las políticas y acciones que deberán impulsarse desde la administración pública estatal, contribuyendo a una atención más digna, empática y accesible, misma que se realiza con la finalidad de asegurar que los servicios, trámites y espacios públicos sean plenamente accesibles e inclusivos.

En la presentación destacó que existe un marco normativo que reconoce y protege sus derechos, sin embargo, se requiere de la implementación de acciones formativas que permitan a las autoridades brindar una atención más adecuada, empática y acorde a las diversas necesidades de este grupo poblacional.

El Legislador enfatizó en la necesidad de mejorar la atención institucional hacia las personas con condición del espectro autista, mediante la implementación de acciones formativas permanentes que permitan brindar servicios públicos más accesibles, inclusivos y acordes a sus necesidades.

El Congreso del Estado señaló que, si bien existe un marco normativo que reconoce sus derechos, persisten áreas de oportunidad en la capacitación del personal público, lo que puede generar barreras en el acceso a servicios, trámites y espacios gubernamentales, así como situaciones de exclusión derivadas de la falta de sensibilización y conocimiento especializado.

En este sentido, subrayó que la condición del espectro autista no constituye una limitación en sí misma, sino que los principales desafíos surgen de las barreras sociales, comunicativas y actitudinales presentes en el entorno, por lo que resulta fundamental fortalecer la actuación institucional desde un enfoque de derechos humanos e inclusión.

A la par de lo realizado a nivel legislativo, se exhortó a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para que, a través de la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección para Personas con la Condición del Espectro Autista en la materia, fortalezca e impulse la implementación de programas permanentes de sensibilización y capacitación dirigidos a personas servidoras públicas, a través de la incorporación de contenidos especializados, mecanismos de evaluación y esquemas de colaboración con la sociedad civil y personas con espectro autista.

Por último, es importante mencionar que el proceso de dictaminación incluyó ejercicios de participación, consulta estrecha y colaboración activa con personas con discapacidad, en apego a los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las adecuaciones realizadas surgieron tras la iniciativa presentada por el diputado Luis Fernando Chacón Erives (DEP).