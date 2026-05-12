Imponen prisión preventiva a imputados por posesión de pick up robada

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acreditó la probable responsabilidad de los imputados Ángel del Rosario B. S., y Javier Alexis N. S., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, hecho delictivo por el que enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los imputados, de 25 y 22 años de edad, respectivamente, fueron detenidos el 08 de mayo del 2026, aproximadamente a las 20:20 horas, en la calle Gran Visión del Barrio El Pinal, en San Juanito, municipio de Bocoyna, en posesión de una pick up de la marca Chevrolet, modelo 1994, color azul marino.

Tras la revisión de los números de serie de dicho automotor, los policías ministeriales, detectaron que contaba con reporte de robo interpuesto un día anterior, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).