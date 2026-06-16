Implementan operativo en Coyame del Sotol, aseguran mil cartuchos y arma de alto poder

_Aseguran SSPE más de mil cartuchos y un arma de alto poder_

Como resultado de las acciones coordinadas de inteligencia y vigilancia estratégica, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), aseguró un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como cargadores y municiones en las inmediaciones del municipio de Coyame del Sotol.

El aseguramiento se realizó el pasado 15 de junio, durante un operativo encabezado por personal de la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial, en coordinación con elementos del 12° Regimiento de Caballería Motorizada de DEFENSA.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de los trabajos de reconocimiento y explotación de información de inteligencia relacionados con la presencia de grupos delincuenciales en caminos de tercer orden de la región.

Durante el despliegue táctico, las corporaciones utilizaron una aeronave no tripulada para realizar labores de vigilancia aérea, mediante la cual se detectó un posible punto de observación utilizado por grupos criminales en una zona elevada del terreno. Posteriormente, personal operativo realizó recorridos pedestres para verificar la información obtenida.

Como resultado de estas acciones, fue localizado y asegurado un fusil calibre 5.56 x 45 milímetros, además de 44 cargadores abastecidos, mil 143 cartuchos útiles del mismo calibre y 85 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.

Tras efectuar recorridos de búsqueda en el área, no se localizaron personas relacionadas con el material asegurado, por lo que el armamento y las municiones fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de coordinación con las fuerzas federales para combatir la delincuencia, fortalecer la seguridad en las zonas rurales y proteger a las familias chihuahuenses mediante el uso de tecnología, inteligencia y trabajo operativo especializado.