Implementan mega operativo con 21 cateos en Juárez

• Participaron agentes del Ministerio Público, de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales, policías de SSPE y elementos de la DEFENSA y Guardia Nacional

• Se detuvo a varias personas en por lo menos 21 intervenciones

Como parte de los trabajos conjuntos y coordinados de combate a los delitos que dañan a la sociedad, y en seguimiento a diversas carpetas de investigación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la madrugada de este miércoles 10 de junio, se desplegó un mega operativo para la cumplimentación de múltiples órdenes de cateo.

La acción de investigación encabezada por Agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), contó con la colaboración multidisciplinaria de diversas áreas y corporaciones, tales como la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), con más de 600 elementos involucrados.

En total, se ejecutaron 21 mandatos judiciales otorgados por el Juez de Control conocedor de las causas penales, en igual número de domicilios ubicados en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Una vez que se tengan los resultados, se darán a conocer de manera oportuna.