Imparte Policía Municipal pláticas en escuelas de Punta Oriente en refuerzo de la prevención

Continúan estas acciones en dicha zona como parte del programa Siempre Acompañadas

Por tercer mes consecutivo, la unidad móvil “Siempre Acompañadas” de la Policía Municipal, visitó la colonia Punta Oriente, donde además de abrir sus puertas para brindar orientación y asesoría a quienes lo necesitan, se impartieron pláticas en primarias y secundarias de la zona.

Más de 100 niñas, niños y adolescentes, se han beneficiado con estas pláticas en temas como la protección de sus derechos, violencia en el noviazgo, la importancia de identificar situaciones de riesgo, además de proporcionar información sobre dónde acudir en caso de requerir apoyo.

Asimismo, en la unidad móvil se brindó atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia familiar o de género, a quienes se les ofreció asesoría personalizada sobre sus casos, así como orientación sobre los servicios disponibles en las Unidades de Atención a la Violencia (UAVI), donde se cuenta con atención permanente y completamente gratuita.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de brindar atención oportuna, cercana e integral a las personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo estrategias de prevención y acompañamiento que permitan garantizar entornos más seguros y libres de violencia para todas y todos.