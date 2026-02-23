Imparte DSPM acciones de prevención escolar en la Preparatoria Genaro Vázquez

Como parte del compromiso con la formación integral de los jóvenes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de las áreas de Prevención Escolar y Policía Cibernética llevó a cabo el arranque de la Semana de la Prevención “Prevenir para Convivir” en la Preparatoria Género Vázquez, abordando temas de gran relevancia social para fortalecer los valores, la salud emocional y la seguridad de los estudiantes.

El objetivo de este programa es beneficiar al alumnado, concientizándolos sobre problemáticas actuales y en temas relacionados con situaciones que forman parte de su entorno cotidiano y en las que muchas veces, sin darse cuenta, pueden verse involucrados al no contar con la información adecuada, pueden convertirse en víctimas o incluso en responsables de conductas fuera de la ley, simplemente por desconocimiento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la prevención, la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil, impulsando una juventud informada, consciente y protegida.