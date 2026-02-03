Imparte AEI-GOECHI pláticas preventivas a alumnos de la Secundaria Técnica No. 91 de Nuevo Casas Grandes

Elementos del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, impartieron pláticas preventivas a estudiantes de la Secundaria Técnica No. 91, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Las actividades se desarrollaron en las nuevas instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en donde se abordaron los temas de violencia en sus diversas modalidades (escolar, familia y noviazgo) y menores infractores.

Cerca de 50 estudiantes, recibieron la información e interactuaron con preguntas y respuestas con servidores públicos de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El evento finalizó con un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía, en donde los alumnos conocieron las funciones que realizan a diario los policías investigadores y los agentes del Ministerio Público, en la investigación de los delitos.