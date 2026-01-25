Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia era el premio de una rifa entre hombres: “Cada quien pone 100 mil pesos”

La controversia entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha alcanzado una nueva dimensión tras declaraciones de Garza Tuñón en las que aseguró que, en su entorno, se comentaba que algunas personas “se rifaban noches” con la actriz.

Este conflicto familiar y legal, marcado por acusaciones cruzadas y divergencias sobre la custodia del pequeño José Julián, ha generado una cobertura constante en la prensa de espectáculos y en redes sociales, donde usuarios esperan un pronunciamiento directo de la actriz costarricense.

Imelda señala a Clara Brugada de ser partícipe en el “secuestro de su hijo”

En el último tramo del escándalo, Garza Tuñón difundió un mensaje desde su cuenta personal y acusó a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de participar junto a Maribel Guardia y Marco Chacón en lo que calificó como el “secuestro” de su hijo José Julián.

La viuda de Julián Figueroa afirmó en esa publicación: “Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, José Julián”.

No existe hasta el momento una investigación penal formal sobre secuestro en perjuicio de los mencionados. Legalmente, la custodia de José Julián fue otorgada a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa, decisión que derivó en un proceso judicial con posiciones encontradas entre la abuela paterna y la madre biológica.

En esa publicación, Garza Tuñón describió la dinámica seguida por Marco Chacón durante la disputa: explicó que “Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital, mediática y psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo”.

También afirmó que se manipuló emocionalmente a su hijo, quien —sostuvo— fue convencido de que ella lo había abandonado, debido a que Maribel Guardia le impidió cualquier tipo de comunicación con él. A pesar de estas dificultades, Garza Tuñón manifestó haber reunido información y buscado asesoría legal en su intento por revertir la medida judicial.

En sus palabras: “Llené libretas de información y de diagramas, encontraba en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo”. La sentencia judicial vigente decidió que el niño permaneciera bajo el resguardo de Maribel Guardia, sin considerar la acusación de secuestro que Imelda planteó desde su perspectiva emocional.

Las autoridades judiciales, tras evaluar las pruebas en febrero de 2025, determinaron que no existían elementos suficientes para mantener al menor separado de su madre, permitiendo su regreso a la custodia de Garza Tuñón mientras continuaba el proceso legal.

