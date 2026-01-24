Identifican a menor fallecida por atropello en la Juan Pablo II

Una menor de 15 años de edad, identificada como Nadia T., perdió la vida la noche de este sábado luego de ser atropellada junto con otro menor de edad que quedó lesionada, en el cruce de la avenida Juan Pablo II y la prolongación Pacheco, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando la adolescente y un acompañante intentaban atravesar la vialidad y fueron impactados por una camioneta Nissan X-Terra que circulaba por el lugar. A consecuencia del fuerte golpe, la menor quedó prensada bajo la unidad, falleciendo en el sitio.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre que la acompañaba, mismo que presentó lesiones leves y no fue trasladado a un hospital.

Agentes de la Policía Vial cerraron la circulación en el área para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del croquis del accidente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.

La circulación vehicular se vio afectada durante varios minutos debido a los trabajos periciales realizados en el lugar.