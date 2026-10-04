Identifican a hombre que murió atropellado en Camino Real

Tras el fallecimiento de un hombre por atropello en Camino Real se dio a conocer su identidad está mañana.

Se trata de quien en vida respondia al nombre de Miguel Lerma de 53 años, fue atropellado y perdió la vida durante la noche de ayer, luego de ser atropellado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga.

El hecho ocurrió sobre la avenida Paseo de la Encestre, casi en el cruce con Quinta Real, en la colonia Camino Real Quinta Etapa, al sur de la ciudad.

De acuerdo con testigos, el vehículo involucrado era conducido por una mujer, quien viajaba acompañada de otras personas. Tras el impacto, el automóvil abandonó el lugar, dejando al hombre tendido sobre la vía pública.

Paramédicos de URGE arribaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada y se siguen con las investigaciones para dar con la o los responsables.